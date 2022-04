A sorte protege os audazes

Horácio Neves Bacelada deu os primeiros passos como jornalista no Jornal do Algarve. O boletim que escrevia no Liceu de Faro – “O Camarada” – chegou às mãos do de José Barão e a partir daí, pela sua audácia e talento, viu as portas do Jornal abrirem-se-lhe. O eterno jornalista frisa que “o Jornal surgiu numa época muito importante da vida política portuguesa, altura em que se procurava fazer uma abertura”, que chegaria anos mais tarde com a Primavera Marcelista.

Horácio Neves Bacelada



José Barão era um jornalista muito respeitado em Lisboa, com um grande fervor pelo Algarve e que “desmistificou a ideia que Portugal era só Lisboa e o resto paisagem”, recorda. Nos primeiros tempos na Vila, eram as amenidades do quotidiano que preenchiam os dias do jovem Horácio. Contudo, entre 1957 e 1961, muitas foram as bandeiras que ergueu com o aval de José Barão.



A construção do Aeroporto de Faro, o turismo, a ferrovia e a estrada do Algarve para Lisboa foram alguns exemplos das lutas que travou nas páginas do JA. De todos os trabalhos assinados, destaca o artigo publicado em março de 1961 sobre o aeroporto como “o mais consistente” e um “ex-libris” da passagem pelo JA. Em tempos de ditadura, um jovem atrevido, apaixonado pelo jornalismo, assumidamente do ‘contra’, com ‘pelo na venta’ e com vontade de ‘apimentar’ as coisas era uma dor de cabeça para o regime Salazarista.



Com apenas 20 anos, Horário viu-se “marcado” pela PIDE, o que o levou ao exílio no Brasil, onde aterrou a 31 de janeiro de 1961. A perseguição do regime, “que não gostava de pessoas com ideias muito avançadas”, fez com que muitos dos artigos para o JA fossem começados quando já tinha no bolso o bilhete de ida para o Brasil, aprofundados em viagens e finalizados já do outro lado do Atlântico. Teve um percurso exímio na Folha, até onde exerceu a profissão até 1984. Quando chegou tratavam-no por ‘pirralho’ pelo atrevimento e por ter ‘sangue na guelra’. Horácio sabe que o espírito ousado e de visionário foi “uma consequência do espaço” que José Barão lhe ofereceu.



“O José não estava preocupado se os trabalhos eram utópicos, mas sim com o facto de o Jornal ser sinónimo de vanguarda”. No JA tinha liberdade de pensamento e por isso guarda, até hoje, o conselho de José Barão: “Não tenha medo daquilo que pensa, tenha apenas o cuidado de dizer corretamente aquilo que pensa”. Para o jornalista, o JA é um único veículo informativo da região que “fala do Algarve como um todo. Horácio não tem dúvidas que “o Jornal do Algarve continua a ser do Algarve”, algo que se mantém “intacto até ao dias de hoje graças à resiliência, à visão e ao trabalho exemplar de Fernando Reis e Luísa Travassos. Houve e há um compromisso com a regionalização, que continua a ser a principal bandeira do Jornal”. Horácio Bacelada não deixa passar em branco o talento de João Prudêncio, atual jornalista do JA, que nas suas palavras, “foi e é a mais útil, versátil e adequada figura para o jornalismo que o JA merece”. Aos 80 anos, Horácio admite que se “abrasileirou” nas palavras, mas o coração permanece algarvio.



J.P.R.