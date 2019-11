“A terra tremeu” em Portimão

Estabelecimentos de ensino do concelho de Portimão foram evacuados, no âmbito do exercício público de âmbito nacional “A Terra Treme”, que envolveu, só em Portimão, mais de 13 mil participantes.

A 7.ª edição do exercício “A Terra Treme” teve início a nível nacional às 11h15 desta sexta-feira, 15 de novembro. O executivo camarário, que acompanhou conjuntamente com o Serviço Municipal e agentes de Proteção Civil, o desenrolar do exercício de evacuação promovido na Escola Básica Júdice Fialho, na Pedra Mourinha, teve a oportunidade de assistir de perto ao resultado do trabalho de preparação realizado diariamente nas escolas do concelho no âmbito do Programa Municipal de Sensibilização “A Escola e os Riscos… Preparar para Proteger!”.

Tal como previsto e treinado, à hora marcada todos os alunos executaram os três gestos de autoproteção: baixaram-se sobre os joelhos, colocando-se numa posição que evita a queda durante o sismo, protegeram a cabeça e o pescoço com os braços e as mãos, procuraram abrigo e aguardaram nessa posição durante um minuto. Seguidamente foram encaminhados para o ponto de encontro, onde chegaram de forma organizada, sendo de realçar que em menos de três minutos toda a comunidade escolar estava no respetivo ponto de encontro.

Vários técnicos do Serviço Municipal e agentes de Proteção Civil também acompanharam a realização do exercício noutros estabelecimentos de ensino de Portimão nomeadamente nas Escolas Básicas Eng.º Nuno Mergulhão, Major David Neto e Professor José Buísel, na Escola Básica e Secundária da Bemposta, no Centro Escolar do Pontal e na Escola Secundária Poeta António Aleixo.

Face ao ocorrido em 2018, quando se registaram mais de 10 mil inscritos, verificou-se um claro aumento do número de participações em 2019, que alcançou acima mais de 13 mil intervenientes.

Participaram 27 estabelecimentos de ensino neste exercício, desde jardins de infância a aos estabelecimentos de ensino superior, o que demonstra o aumento da consciencialização da comunidade escolar para este tema.