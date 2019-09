A Universidade do Algarve realizou proposta de criação da faculdade de medicina e o Município de Loulé aplaudiu

No dia 20 de setembro, na sexta-feira passada, foi aprovada a criação da Faculdade de Medicina do Algarve, por despacho do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Devido a esta iniciativa, a câmara de Loulé, parceiro estratégico da Universidade do Algarve, apresentou publicamente um cumprimento à UALG pela decisão do seu Conselho Geral em propor a criação da Faculdade de Medicina.

Uma decisão que provém da reunião realizada no dia 11 de setembro, onde se propôs que a Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve substituísse o Departamento de Ciências Biomédicas, ampliando a gama da UALG em termos de oferta educativa e formativa, com novos cursos, onde se destacará, a licenciatura em Medicina.

De acordo com a Autarquia de Loulé “trata-se de uma iniciativa há muito

aguardada por todos os algarvios e que constituirá, seguramente, uma mais-valia

pelos significativos benefícios que terá nos diversos setores – economia,

sobretudo no que toca à atividade turística, ensino, investigação, saúde, entre

outros – constituindo um passo significativo em termos da atração de mais

estudantes e docentes à região.

Para os responsáveis da Câmara Municipal de Loulé, na base desta decisão histórica e de grande alcance para toda a região estão, entre outras iniciativas, as várias ações em curso no âmbito do projeto ABC – Loulé Active Life Health & Research, uma parceria cimentada em 2018 entre a Câmara Municipal de Loulé e o Algarve Biomedical Center e que aposta na inovação, em prol da ciência, e visa resolver várias lacunas existentes relacionadas com a investigação, proporcionando melhores cuidados de saúde a residentes e visitantes” afiançou a câmara de Loulé.

«O conjunto de equipamentos e serviços que o ABC irá disponibilizar e a futura Faculdade de Medicina serão fatores decisivos para a afirmação de um “ecossistema de saúde regional”», declarou a autarquia.