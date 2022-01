A vez e a voz dos pequenos partidos

Chegou a vez dos partidos mais pequenos, depois de, há oito dias, termos distribuído as nossas perguntas Legislativas 2022 pelos sete principais partidos. Partidos de que pouco se fala, alguns com siglas desconhecidas da maioria, discorrem sobre o Algarve e o que pensam do presente e futuro da região, em resposta a cinco perguntas, rigorosamente iguais para todos

(…)

João Prudêncio

(leia a notícia completa no Jornal do Algarve de 20 de janeiro de 2022)

Assine o Jornal do Algarve e aceda a conteúdos exclusivos para assinantes