ABC conquista prémios e bolsas de estudo em competição internacional  

Entre os dias 02 e 05 de junho, nas finais mundiais do Global Dance Open, que se realizaram no Porto, a Academia de Ballet Contemporâneo (ABC), com sede em Vila Real de Santo António voltou a distinguir-se e trazer prémios para o Algarve.

A ABC arrecadou distinções nas modalidades Solo Contemporâneo (ouro e bronze), Grupo contemporâneo (duas medalhas de prata) e Grupo danças tradicionais (bronze).

A Academia ficou também classifica no “Top 5 Ballet clássico” com as performances “Bonecas bebé” e “Grupo dança clássica – Giselle”.

Na sequência desta participação, foram entregues bolsas de estudo individuais a dois bailarinos: Janice Palma (bolsa completa para o programa de estudos de três anos da Iwanson International School of Contemporary Dance; bolsa 50% Curso de Verão da CaraBDanza em Madrid e 50% bolsa aprendiz da Companhia CaraBDanza 22/23) e Gonçalo Estevão (bolsa completa para o programa de estudos de três anos da Iwanson International School of Contemporary Dance; bolsa 50% Curso de Verão da CaraBDanza em Madrid e bolsa completa Aprendiz da Companhia CaraBDanza 22/23).

Em competição estiveram 40 países e nove mil participantes que deram corpo a 10 mil coreografias.