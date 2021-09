ABC faz contrato com a EMA para fazer ensaios pré-clínicos de medicação

O Algarve Biomedical Center (ABC), através do seu centro de investigação (Algarve Biomedical Center Research Institute, ABC-RI), e em colaboração com investigadores da Universidade do Algarve, vai ser responsável pela realização de estudos pré-clínicos de qualidade, eficácia e segurança de medicamentos para a Agência Europeia do Medicamento (EMA) durante os próximos cinco anos, anunciou a organização de saúde.

Após uma seleção com base no projeto apresentado, na equipa de investigação e nas condições disponíveis, o ABC ficou em primeiro lugar na call internacional que procurava instituições prestadoras de estudos pré-clínicos para a EMA. Além de relevante e bem estruturada, a proposta do ABC, de acordo com a EMA, apresenta os métodos necessários para poder cumprir os objetivos exigidos. É ainda destacada a elevada qualidade da equipa de investigadores que vai ser responsável pela realização destes ensaios essenciais para garantir a segurança dos medicamentos.

O contrato, assinado terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, representa “o reconhecimento da qualidade e da capacidade técnica do ABC na investigação científica realizada em toda a Europa”, explica o Presidente do ABC, Nuno Marques.

