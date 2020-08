ABC testa gratuitamente algarvios que viajem para a Madeira

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Algarve Biomedical Center (ABC) vai começar a realizar testes de diagnóstico à covid-19 gratuitamente, a partir de 6 de agosto, aos cidadãos algarvios que viagem para a Madeira desde o continente, anunciou o laboratório.

Para realizar os testes, é necessário efetuar o agendamento obrigatório até 72 horas antes do voo, através do e-mail colheitas.estadio@abcmedicalg.ptcom o título “Viagem à Madeira”, com a referência ao código postal de residência, ou através do telefone 966418469, entre as 15:00 e as 19:00.

No momento do agendamento, é necessário revelar dados pessoas como o nome, telefone, email, número do cartão do cidadão ou número do Serviço Nacional de Saúde do passageiro, morada do destino na Madeira e cópia do bilhete de avião/recibo da viagem.

Os testes podem ser efetuados entre as 17:30 e as 20:00 no Estádio Algarve. Esta iniciativa é um acordo estabelecido entre o Governo Regional da Madeira e o Algarve Biomedical Center.