Abertas candidaturas a vendedores no Mercado de Produtores de Almancil

Até à próxima quinta-feira, dia 22 de julho, decorrem as candidaturas para todos os interessados em participar no Mercado de Produtores de Almancil. Esta iniciativa, que arranca a 12 de agosto, na vila de Almancil, junto à ASCA – Associação Social e Cultural de Almancil, pretende ser um espaço diferenciado de venda de fruta, legumes e produtos agroalimentares, e passará a realizar-se semanalmente, todas as quintas-feiras, das 7:30 às 13:00.

Uma vez que este mercado destina-se exclusivamente a quem comercializa a produção própria, os agricultores e transformadores terão de candidatar-se à participação para que seja verificada a condição de produtor e se proceda à seleção dos participantes, cujo número é limitado à área que o espaço comporta dado o atual contexto pandémico.

Nos critérios para a seleção dos produtores é valorizada a proximidade, considerado a residência e/ou o local de produção; terão prioridade os produtores de Almancil, seguindo-se os produtores do concelho de Loulé e, caso exista disponibilidade de espaço, os produtores dos concelhos limítrofes.

As vendas diretas e as cadeias curtas agroalimentares contribuem para valorizar e promover os produtos locais e, simultaneamente, estimular a economia de proximidade, criar emprego, reter valor e população no território. Por outro lado, constitui uma forma de aproximar produtores de consumidores e do comércio local, reforçando a autonomia e sustentabilidade das comunidades.

“Uma maior interação social entre as comunidades rural e urbana favorece uma maior ligação das populações às suas origens, desempenhando funções benéficas para todos, produtores, consumidores, agentes económicos diversos e ainda para a qualidade alimentar através do consumo de produtos frescos. Mas este Mercado ganha ainda uma maior expressão numa altura de fragilidade socioeconómica causada pela situação epidemiológica pelo que acreditamos será muito importante para estes pequenos produtores, também eles afetados por esta conjuntura”, sublinha o

presidente da Câmara de Loulé.

O Mercado de Produtores de Almancil é uma iniciativa do Município de Loulé, em parceria com a Junta de Freguesia de Almancil e as empresas municipais Infraquinta e Infralobo.

Para mais informações e candidatura os interessados deverão contactar a Divisão de Economia Local, Comércio e Turismo da Câmara Municipal de Loulé, através do número 289 400 829 ou email gae@cm-loule.pt

