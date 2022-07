Abertas candidaturas para voluntariado na Estação Salva-vidas de Ferragudo

Estão abertas as candidaturas para o programa de voluntariado “Cego do Maio”, desenvolvido pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), com o objetivo de angariar voluntários para prestar serviço nas Estações Salva-vidas.

Este programa, que numa primeira fase será implementado a título experimental em quatro Estações Salva-vidas, consiste em criar um espaço de envolvimento entre a sociedade e a estrutura de salvamento marítimo da Autoridade Marítima Nacional, na salvaguarda da vida humana no mar.

Com este projeto de voluntariado pretende-se reforçar a capacidade da Estações Salva-vidas de Ferragudo, permitindo aos voluntários ganhar valências em áreas relacionadas com o mar, ao receber formação especializada e certificada em salvamento marítimo.

Os voluntários terão também a oportunidade de ser empenhados e envolvidos num papel de apoio às guarnições das Estações Salva-vidas em missões de treino e socorro.

As candidaturas para o programa de voluntariado “Cego do Maio” devem ser enviadas para o endereço de e-mail do Instituto de Socorros a Náufragos ([email protected]) até ao dia 31 de julho de 2022, através do requerimento disponível no site da Autoridade Marítima Nacional, fazendo-se acompanhar pela documentação necessária.