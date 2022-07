Abertas inscrições para ser voluntário na Feira Medieval

Decorre, até ao próximo dia 30 de julho, o período de inscrição para voluntários que desejem colaborar na XVII Feira Medieval de Silves.

As inscrições estão abertas a maiores de 16 anos, com disponibilidade, motivação, espírito de equipa e responsabilidade, que pretendam vir a colaborar em áreas diversas, como o controlo de entradas, apoio à animação, acompanhamento de espetáculos, participação no cortejo, entre outras.

As inscrições deverão ser formalizadas em aqui.

A Câmara Municipal de Silves convida, assim, todos os interessados a fazer parte desta história, integrando a Feira Medieval de Silves.