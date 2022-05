Aberto concurso para iluminação solar na Ciclovia da Lezíria

A Câmara Municipal de Castro Marim abriu um concurso público para a adjudicação da execução de iluminação solar da Ciclovia da Lezíria, anunciou a autarquia.

Esta intervenção está avaliada em 310 mil euros e tem um prazo de execução de seis meses, com o investimento quadrado no PO CRESC Algarve 2020, no âmbito do plano de ação PADRE, aprovado na operação READY e apoiada por Portugal e pela União Europeia, cofinanciado a 70% pelo FEDER.

As propostas para este projeto, que ficará localizado na Estrada Nacional 122 que liga Castro Marim a Vila Real de Santo António, podem ser apresentadas até ao dia 2 de junho.

“A energia solar fotovoltaica, como energia renovável, veio responder a um dos maiores uma forma de produção de energia mais económica, com menor impacto ambiental e um impacto visual mais leve do que as soluções tradicionais, além de, neste caso concreto, ser também uma solução menos intrusiva para a avifauna”, refere a autarquia em comunicado.

A Ciclovia da Lezíria é uma ligação sustentável entre Castro Marim e Vila Real de Santo António com a distância de três quilómetros, com uma vista para a Reserva Natural do Sapal, sendo o primeiro troço de um projeto integrado de sustentabilidade ambiental promovido pela autarquia como Triângulo Verde, que ficará ligado em breve até à Praia Verde.