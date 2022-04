Abril alerta para maus-tratos infantis em Vila do Bispo

A Câmara Municipal e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila do Bispo associaram-se mais uma vez ao Mês da Prevenção dos Maus-tratos na Infância, assinalado durante abril, anunciou a autarquia.

Este desafio lançado pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ) pretende dinamizar várias iniciativas ao longo mês de abril com o objetivo de promover e sensibilizar a população e instituições do concelho de Vila do Bispo para esta problemática.

A iluminação da sede da CPCJ de Vila do Bispo e do átrio do Centro Cultural será azul, além de ter sido colocado um laço com a mesma cor neste espaço.

As crianças do primeiro ciclo de ensino receberam gratuitamente o livro pop-up “Nós, as crianças… Temos Direitos”, enquanto está patente a exposição “A Nossa Família”.

Estas iniciativas pretendem ainda “alertar/despertar a responsabilidade coletiva e comunitária para a prevenção dos maus-tratos na infância”, segundo o comunicado.

A CPCJ de Vila do Bispo desafia ainda as entidades, instituições, estabelecimentos comerciais e população em geral a aderir a esta campanha através da criação e colocação de um laço azul, a sua história ou iluminação azul numa janela ou montra.

Os participantes deverão enviar uma fotografia das iniciativas para o e-mail cpcj.vilabispo@cnpdpcj.pt.