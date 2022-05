ACAT comemora Dia da Criança com contos e histórias

A Associação Cultural e Artística de Tavira (ACAT), no âmbito do projeto “TAVIANIMA – Formar Gerações – Capacitar para Des-Envolver”, dinamiza no próximo dia 01 de junho, quarta-feira, pelas 10:30, no Jardim da Água, em Tavira, a iniciativa “Aqui há História” para comemorar o Dia Mundial da Criança.

A ACAT convida todos aqueles que queiram “fazer parte deste momento único e especial”. “Aqui há história” é um conto para pequenos e graúdos onde “a magia e o sonho tomam lugar nas palavras, nos sons e no corpo”.

Na próxima quarta-feira, o Jardim da Água será palco de uma viagem conduzida pela contadora de histórias e psicóloga clínica, Inês Zarcos, acompanhada pela jovem convidada Margarida Madeira, possibilitando uma experiência sensorial única, onde as crianças poderão também tocar diversos instrumentos musicais e descobrir o seu eu interior através da música e das palavras.