Acidente causa cinco feridos no acesso de Altura à Via do Infante

Um acidente rodoviário que ocorreu hoje, na estrada de acesso à Via do Infante (A22) desde Altura, no concelho de Castro Marim, causou cinco feridos, dois deles graves, segundo disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro ao JA.

Um dos feridos graves foi transportado para o Hospital de Faro de helicóptero, após a colisão que envolveu três viaturas, cujo alerta foi dado pelas 12:32.

O acidente, que também causou três feridos ligeiros, provocou constrangimentos no trânsito daquele acesso, que liga a Estrada Nacional 125 à Via do Infante.

Segundo o CDOS, todas as pessoas envolvidas neste acidente foram transportadas para o Hospital de Faro.

No local estiveram 24 operacionais, apoiados por oito viaturas e um helicóptero do INEM.

