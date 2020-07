Acidente mortal com mota de água em Sanlúcar del Guadiana

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Um português de 42 anos, de Balurcos (Alcoutim), faleceu na passada segunda-feira, num acidente com uma mota de água no cais desportivo da povoação de Sanlúcar del Guadiana, vila situada frente a Alcoutim.

Segundo noticia o jornal espanhol, Huelva Hoy, o indivíduo chocou com um poste daquele porto, em circunstâncias não detalhadas.

A vítima que tinha família em Sanlúcar, residia atualmente em Lisboa, onde dirigia uma cervejaria.

Segundo fontes do serviço de coordenação de emergência 112, o alerta deste evento ocorreu depois das 19h30.

Essas fontes acrescentaram a Huelva Hoy que a Guarda Civil e os serviços de saúde da EPES ainda lhe prestaram assistência mas, infelizmente, morreu no local.