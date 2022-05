Acidente na A22 provoca um morto e ferimentos em bebé

Uma colisão entre dois carros na A22 (Via do Infante) na tarde de quinta-feira, dia 5 de maio, provocou a morte de uma mulher e ferimentos noutras três pessoas, incluindo um bebé, noticia o Correio da Manhã.

O acidente ocorreu ao quilómetro 42, entre o nó de Algoz e Albufeira, no sentido de Portimão em direção a Faro, causando ferimentos em três pessoas, uma delas um bebé de 23 meses.

As duas viaturas, que seguiam no mesmo sentido, colidiram e causaram o capotamento de um dos veículos, que ficou imobilizado na berma da Via do Infante e deixou a estrada condicionada.

No local estiveram os bombeiros de Silves, INEM e Cruz Vermelha, num total de 29 operacionais e 16 veículos.

As vítimas foram transportadas para os hospitais de Portimão e Faro.