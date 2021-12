Acordo assinado em VRSA vai dinamizar o turismo religioso no Algarve

A Igreja Matriz de Vila Real de Santo António foi o palco para a assinatura de um novo protocolo que pretende dinamizar o turismo religioso em quatro concelhos do sotavento algarvio, durante a tarde de quarta-feira, dia 29 de dezembro.

Este acordo abrange os concelhos de Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoutim e Tavira e pretende ainda formar pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade ou com deficiência, para posteriormente abrir as portas das igrejas ao público.

O acordo foi assinado entre a Igreja Católica, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Região de Turismo do Algarve (RTA).

O bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, referiu no seu discurso que a iniciativa “vem responder a uma necessidade há muito sentida por todos” com a “abertura organizada e qualificada das nossas igrejas para todos puderem disfrutar do património religioso e cultural que cada um à sua maneira nos proporciona”.

O responsável pretende ainda que este projeto seja abrangido a outros concelhos do Algarve, no futuro.

O presidente da CCDR/Algarve, José Apolinário, foi outra das personalidades que assinou o documento, tal como o presidente da AMAL, António Pina, que salientou que “o Algarve não tem só turismo de sol e praia” e que “a história da fé cristã está no nosso ADN”.

Para o presidente da RTA, João Fernandes, este projeto “é um motivo de orgulho para uma região turística, não só pelo património. mas também por tudo aquilo que ele simboliza”.

“Temos de diversificar a oferta turística e gerar novas motivações de visitar a região que não estejam tão dependentes da sazonalidade. Queremos pessoas fora da época alta e também no interior”, acrescentou.

O responsável admitiu ainda que a abertura das portas das igrejas “tem de ser feita com cuidado”, pois “tem de se proteger o valioso património de arte sacra”.

António Palma marcou presença em representação da delegada regional do IEFP, Madalena Feu, que não pôde estar presente por estar confinada, segundo o responsável.

“É um projeto que vai tirar pessoas do desemprego, sejam pessoas de mais difícil integração, sejam pessoas com deficiência. Vamos dar qualificação a 40 pessoas”, explicou.

Já para o padre Miguel Neto, este é o “concretizar de um sonho que tem 11 anos”, que considera “importante para os residentes e para a própria igreja católica, porque é uma ligação de proximidade com todos”.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, foi o anfitrião deste evento de assinatura do protocolo que considera “inovador” e que irá “dinamizar o riquíssimo património religioso que a nossa religião possui e que precisa de adquirir uma nova dinâmica”.

“O património religioso algarvio assume-se como a memória de um passado que precisa de ser reabilitado e dado a conhecer às pessoas”, acrescenta.

O autarca salientou ainda o “papel importante da formação profissional” neste projeto “e a consequente integração de pessoas em situação de desemprego de modo a melhorar as suas qualificações e empregabilidade”.

Para esta apresentação estava confirmada a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que não compareceu, enviando apenas uma mensagem em vídeo transmitida na igreja.

