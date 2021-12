Acordo para dinamizar o turismo religioso no Algarve vai avançar

O Acordo será assinado no dia 29 de dezembro, pelo Bispo do Algarve, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), Região de Turismo do Algarve, Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR).

A cerimónia de assinatura do referido Acordo, a que se associam as Fábricas da Igreja dos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António, será presidida por Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, e pela Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e terá lugar no próximo dia 29 de dezembro, quarta-feira, às 17:30, na Igreja Matriz de Vila Real de Santo António.

