ACRAL e Município de Albufeira criam “Gabinete SOS Empresas”

O Município de Albufeira acaba de assinar um protocolo de cooperação com a ACRAL – Associação de Comércio e Serviços do Algarve, destinado à criação do “Gabinete SOS Empresas”.

Trata-se de uma estrutura que visa apoiar, orientar, informar, acompanhar e promover o tecido económico do concelho, melhorando a resposta aos graves problemas por que os empresários estão a passar, devido à pandemia provocada pela SARS – Cov-2, situação que na opinião do presidente da Câmara Municipal de Albufeira “veio pôr a descoberto as fragilidades do setor económico que mais prosperava”. Na sequência da experiência adquirida com o programa «Cheque-Prenda», iniciativa levada a cabo com a ACRAL, José Carlos Rolo

sublinhou que “a associação promoveu uma consulta aos seus associados para perceber as dificuldades que estes têm sentido em avaliar as medidas que foram sendo decretadas pelo Governo ao longo do tempo, bem como para inquirir sobre a necessidade de implementar novas medidas de apoio à economia regional”.

O autarca justifica que para ultrapassar a necessidade urgente de apoiar as empresas do concelho que sofrem com uma retoma demasiado gradual e sem retorno financeiro por longos períodos, surgiu a necessidade de se criar o “Gabinete SOS Empresas”, iniciativa que assenta numa equipa multidisciplinar que “visa dar resposta em áreas sensíveis como a jurídica, contabilística ou financeira, bancária, apoios e candidaturas, entre outras fundamentais à sobrevivência das empresas”.

O referido Gabinete, frisa, está vocacionado para disponibilizar informação célere, com orientação sobre os incentivos e apoios disponíveis para empresas com dificuldades financeiras, apresentação de soluções em várias vertentes, agilização de procedimentos e desenvolvimento de parcerias que possam potenciar a atividade económica, incentivando a recuperação das empresas asfixiadas pela crise económica provocada pela Covid-19.

O “Gabinete SOS Empresas”, que inicialmente ficará localizado nas instalações do CAE – Centro de Acolhimento Empresarial de Albufeira, na Rua das Escolas, em frente à Escola Secundária de Albufeira, irá funcionar mediante marcação prévia, através do telefone: 919 195 563 ou do email sosempresas@cm-albufeira.pt.

