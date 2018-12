Actividades Culturais

ALBUFEIRA

Biblioteca Municipal

Histórias contadas por Pais e Avós

Se gosta de contar histórias aos mais pequenos,

venha participar nesta nova iniciativa da Biblioteca.

Visitas à Biblioteca Municipal

Quartas-feiras – 10h30 e 14h30

Aprende a trabalhar no computador

Sala Infanto-Juvenil – Horário: Terças-feiras

e Quintas-feiras – das 14h00 às 15h00

Acção de Sensibilização do Catálogo Bibliográfico

Quartas-Feiras – 10H30 e 14H30

FARO

Biblioteca Municipal

ATIVIDADES REGULARES PARA FAMÍLIAS

E com pós de perlimpimpim A tarde chega ao fim!!!

Hora do Conto na Sala do Conto

2ª a 4ª feiras – 18:00

5ª feiras – 18:00 – pais e avós contam histórias

Sábados – 16:00

“Histórias ao Colo” na Bebeteca

6ª Feiras –18:00

0 aos 4 anos acompanhadas por um adulto

Tempo para Brincar

Atividades na Ecoteca

Jogos, pinturas, colagens, desenhos e entre outras atividades!

ATIVIDADES REGULARES PARA GRUPOS

10:00 e 14:00

Todas as atividades para grupos requerem marcações prévias

As histórias e atividades serão selecionadas de acordo com a faixa

etária das crianças.

Ao Sabor das Palavras (3º Ciclo e Secundário)

Descobrir o livro como fonte de conhecimento e prazer através de um

atelier de escrita criativa e leitura participada.

LOULÉ

Biblioteca Municipal

Hora do Conto para Pais e Filhos

15h30 (Jardim infância e 1º Ciclo).

As estórias de…

“As Estórias do Ivan”, 18h00 (Jardim infância e 1º Ciclo).

Contos Encantados, 10h-11h (Jardim infância e 1º Ciclo).

LAGOS

Biblioteca Municipal de Lagos

Amarelo Quê?

Visitas orientadas para crianças e jovens dos 6 aos 14 anos

À Lupa na Biblioteca!

Público-alvo: 2º e 3º ciclos

Visitas Guiadas à Biblioteca

11h00 – 5.ª feiras – Público-alvo: jovens e público em geral

Hora do Conto: “Os Amigos de Tatu!”

Público-alvo: 1º, 2º ciclos.

Quartas-feiras às 14h15 e sextas-feiras às 10h30.

Reservas para as escolas mediante inscrição prévia.

Trilhos da Leitura, Sessão de Leituras e Contos com Nélia Estevão,

para crianças dos 3 aos 7 anos 15h00.

PORTIMÃO

Oficina de Teatro

“TIPO”-Teatro Infantil de Portimão

E-mail: tipoteatroinfantil@gmail.com

Centro de Interpretação de Alcalar

Terça – Sábado – 10h00 – 13h00 | 14h0016h30 (última entrada às 16h15)

Quinta Pedagógica Portimão

Ateliê dos Fresquinhos, 9h30 – 13h00, Mercado Av.ª S. João

de Deus, Portimão.

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Quinta Pedagógica

“Aos Sábados na Quinta”

10h30 e as 12h30

TAVIRA

Biblioteca Municipal Álvaro de Campos

Hora do Conto

“Quero crescer a ler”

Terças e quintas-feiras – Público-alvo: Do pré-escolar ao 2º ciclo

Baú das Letras

Sábados, 15h30 – Público-Alvo: Pais e filhos

Visita-Guiada ao Espaço: «Ao Encontro da Biblioteca »

Marcação prévia deverá ser efectuada

Quarta-feira, 10h00 | Sexta-feira, 14h00

Palácio da Galeria

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Biblioteca Municipal Vicente Campinas

Hora do Conto – “Conta lá”

Seg. a Sex. às 10h30

Biblioteca de Praia

10h, Praia de Monte Gordo

Visitas guiadas ao Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes*

Visitas guiadas à Biblioteca Municipal Vicente Campinas*

Visitas acompanhadas em Cacela Velha*

(todos os dias úteis) – Das 9h30 às 16h30

*Mediante marcação prévia

Encontros de Saberes

Atividades criativas para o público sénior, segunda a sexta-feira.