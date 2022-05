ADA organiza 13.ª Convenção Internacional Hip-Hop Dance Algarve

Nos dias 14 e 15 de maio, decorre no Pavilhão Desportivo Municipal da Penha (Faro), o maior evento regional de danças – o Hip Hop Dance Algarve – organizado pela Academia de Dança do Algarve (ADA), o qual irá abranger as mais diferentes vertentes culturais, formativas e competitivas.

O evento contará com a participação já confirmada de algumas das melhores equipas nacionais que possibilitarão performances de alto nível quer nas “Battles 1×1”, quer na exibição de coreografias no “Campeonato de Crews”, em Open Styles.

Em ambos os dias decorrerão workshops de formação nos mais diversos estilos como House, Hip-Hop, Waacking, Popping e Breaking, dinamizados por alguns dos melhores coreógrafos nacionais e internacionais dos vários estilos de Dança Urbana. Ao longo das suas doze edições, mais de 300 equipas e de cinco mil bailarinos já pisaram o palco do HHA.

Direcionado para os jovens bailarinos, das mais variadas idades, a organização pretende assegurar “um evento com as melhores condições para a formação e valorização de cada um deles, assim como, proporcionar às mais de mil pessoas que assistirão ao evento ao vivo, um magnífico espetáculo de entretenimento”.

Para inscrições e mais informações aceda a https://adalgarve.pt/?page_id=162.

13.ª Convenção Internacional Hip-Hop Dance Algarve 2022 | Programa

14 de maio (sábado)

Workshops

10:00 – Hidi – House

12:00 – Dii Feeling – Waacking

14:00 – Kefton – Hip Hop

18:00 – Campeonato de Crews – “Open Styles”

(Kids/Júnior, Varsity, Adulto)

15 de maio (domingo)

Workshops

10:00 – Sílvio Ferreira – Popping

12:00 – Ivo Montanha – Breaking

Battles 1×1

14:00 – Kids (até aos 13 anos)

15:00 – House, Hip Hop, Popping, Breaking, Waacking