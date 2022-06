ADA quer levar os ‘Sparks’ aos Estados Unidos (mas precisa do seu contributo)

Os ‘Sparks’ são um grupo masculino de dança urbana inserido na Academia de Dança do Algarve (ADA). Em abril, fizeram história por se apurarem para a fase final mundial do Hip Hop International, uma das maiores competições de dança do mundo que decorrerá em agosto em Phoenix, nos Estados Unidos da América.

De forma a conseguir concretizar este sonho e reunir os fundos necessários para esta aventura, a ADA acabou de lançar uma campanha de recolha de fundos com o objetivo de levar os bailarinos Diogo Viegas, Diogo Gouveia, Nuno Pereira, Rui Nunes, Luís Sousa e Rodrigo Roberto a representarem o país e a região.

Em comunicado, a ADA explica que “já várias outras equipas nacionais conseguiram este apuramento, mas a maioria nunca conseguiu efetivar essa participação, pois os custos de participação são de elevada monta considerando todas as despesas relativas a viagens, alojamentos e alimentação”.

Embora a Academia já tenha solicitado apoio a diversas instituições públicas, é “com o apoio de todos” que será possível. Neste sentido, a ADA criou várias ações de recolha de fundos que colmatem esta necessidade, sendo uma delas a criação de uma campanha de crowdfunding denominada “#adarumoaomundial2022”.

Para colaborar com esta iniciativa basta aceder ao site https://ppl.pt/adarumoaomundial2022 e até dia 15 de julho poderá contribuir com um valor monetário.

Entre os dias 22 a 25 de abril, a ADA esteve presente no maior evento português de danças urbanas – o HHI (Hip Hop International), na cidade da Maia, no Porto, onde a equipa se apurou para para a fase final mundial do Hip Hop International.