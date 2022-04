ADA vai participar no principal evento nacional de danças urbanas

De 22 a 25 de abril, a Academia de Dança do Algarve (ADA), vai estar presente no maior evento português de danças urbanas – o Hip Hop International HHI -, que acontece na cidade da Maia. A Academia entrará em competição com sete equipas que vão mostrar o potencial dos dançarinos da região.

Neste campeonato, organizado pela Associação Portuguesa de Hip Hop Dance Crews, estarão presentes as melhores equipas e bailarinos a nível nacional. Os três primeiros classificados de cada escalão ficarão apurados para a final mundial, que decorrerá entre 06 e 13 de agosto, em Phoenix (Arizona), nos Estados Unidos da América.

A Academia de Dança do Algarve apresentará performances nos escalões de competição Junior, Varsity e Adulto, em estilos tão diversos como o Hip Hop e o Dancehall, para além das competições em batalhas no estilo Breaking, House, Hip Hop e DanceHall.

Esta será a sexta participação da ADA naquela competição.