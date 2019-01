Adeptos do Benfica atearam fogo a uma das bancadas do Estádio Municipal de Portimão, logo após o final do jogo desta quarta-feira que terminou com vitória do Portimonense por 2-0.

A situação, com cadeiras a arder, chegou a gerar o pânico entre os espectadores que se encontravam na referida bancada. O foco de incêndio foi apagado pelos Bombeiros.