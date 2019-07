Adesão aos transportes públicos “supera expectativas” no Algarve

O número de passes sociais vendidos nos transportes públicos do Algarve aumentou 25% de abril para junho, “superando as expectativas criadas com a entrada em vigor dos novos tarifários”, que passaram a ter um valor máximo de 40 euros, numa medida introduzida pela AMAL, Comunidade Intermunicipal do Algarve.

“Em junho foram vendidos perto de 5.700 passes, um aumento de cerca de 1.200 títulos em relação a abril, registando-se uma subida da procura quer no transporte rodoviário quer no ferroviário”, adianta a AMAL.

A redução de preços começou a ser aplicada a 1 de maio, com a execução do Programa de Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Públicos, e neste momento os passes têm um valor entre os 14 e os 40 euros, sendo que na ferrovia há casos em que a redução foi de cerca de 80%.

Está já prevista uma terceira fase, a arrancar em setembro, com a redução adicional de 20% nos passes escolares, que já eram subsidiados pelos municípios em taxas médias de 50% e vão passar a beneficiar de mais esta redução de 20%.

Estes novos preços foram obtidos através de verbas do Fundo Ambiental e das autarquias. A AMAL contribui com cerca de 1 milhão de euros por parte do Fundo Ambiental, o que representa cerca de 97,5% do montante global, sendo os restantes 2,5% assegurados pelos municípios.

“Esta é mais uma medida da Comunidade Intermunicipal do Algarve para aumentar a procura dos transportes públicos e um passo para a descarbonização do sul do país”, sublinha a AMAL, frisando que “a implementação deste plano é possível com o empenho das entidades envolvidas, com destaque para as autarquias e operadores de transportes, que garantem o sucesso da medida, reduzindo os encargos com as deslocações e dando um passo importante em termos ambientais, reduzindo os automóveis na via pública e os níveis de poluição atmosférica”.

Outra das apostas da AMAL passa pela introdução de um passe intermodal, tendo já sido aprovada a elaboração do estudo para se decidir o modelo a aplicar e assim ser dado mais um passo para melhorar a qualidade de vida e mobilidade na região algarvia.