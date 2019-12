Aeroporto de Faro alcança 9 milhões de passageiros

O Aeroporto de Faro processou, pela primeira vez, 9 milhões de passageiros no ano – revela a ANA em nota de imprensa.

Este marco que o Aeroporto de Faro alcançou hoje, resulta das sinergias entre os parceiros, entidades e comunidade aeroportuária que se empenham em garantir diariamente a melhoria da acessibilidade aérea na região do Algarve e um serviço de qualidade aos passageiros.

Este número agora alcançado representa um aumento de tráfego de um milhão de passageiros entre 2017 e 2019. Neste contexto, salientem-se os investimentos que a ANA efetuou para aumentar a capacidade de processamento de passageiros, requalificar e remodelar o terminal assim como a cooperação estratégica com as várias entidades em favor do desenvolvimento regional e do setor turístico do Algarve.

O Aeroporto de Faro tem sido nas últimas três décadas catalisador do desenvolvimento regional e nacional, o que permite ao Aeroporto de Faro afirmar-se como a principal porta de entrada na região do Algarve, pelo que é com muita satisfação que a ANA Aeroportos de Portugal divulga mais este êxito do Aeroporto de Faro e da Região do Algarve.