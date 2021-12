Aeroporto de Faro conta com 16 novos inspetores do SEF

Após a realização do XI curso da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) iniciam, esta segunda-feira, no Aeroporto de Faro, 16 novos inspetores, anunciou o SEF.

São 86 inspetores que iniciam agora funções nos aeroportos internacionais de Lisboa (52), Faro (16), Porto (15) e Madeira (3).

Os inspetores, entre os quais 51 homens e 35 mulheres, terminaram a formação a 26 de novembro. Segundo o SEF, ao longo de um ano, adquiriram competências “únicas e essenciais” para as funções no âmbito da carreira de investigação e fiscalização, com toda a sua “diversidade e complexidade”.

Além da formação nas línguas inglesa e francesa, estes inspetores tiveram, pela primeira vez, formação em língua árabe, através da cooperação com o Instituto de Línguas da Universidade Nova de Lisboa.

No total, a formação contemplou duas fases teóricas e duas fases práticas, em exercício tutelado de funções no Aeroporto de Lisboa e nas diferentes unidades orgânicas do SEF.

