Aeroporto de Faro prepara “Open Day” de recrutamento

Numa altura em que as atividades aeroportuárias demonstram sinais de retoma, a empresa de recursos humanos Multitempo by Jobandtalent prepara uma nova ação de recrutamento para o Aeroporto de Faro, a decorrer nos dias 05 e 06 de abril, das 10:00 às 17:00, no escritório de Faro da Multitempo na Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).

O “Open Air Day”, assim intitulado, pretende encontrar profissionais para reforçar as atuais equipas nas áreas de apoio a passageiros e logística daquele aeroporto. O objetivo é dar resposta ao aumento do fluxo de pessoas e de processos em contexto aeroportuário, num setor que continua a ser um dos principais motores de crescimento económico do país.

As vagas a preencher são: Assistentes a Passageiros de Mobilidade Reduzida, Assistentes de Bagagem e Check-in. Os principais requisitos incluem disponibilidade para trabalhar em horários por turnos rotativos, em regime de part-time ou full-timee conhecimentos em língua inglesa. Os candidatos selecionados terão uma formação de duas semanas.

As inscrições para o “Open Air Day” decorrem até ao dia 03 de abril e são aceites através do preenchimento do seguinte formulário: https://bit.ly/3u8M4If.