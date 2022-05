Aeroporto de Faro tem o nível 4 da acreditação ambiental ACA

O aeroporto de Faro recebeu o nível 4 da ACA (Acreditação de Carbono Aeroportuário), anunciou a ANA – Aeroportos de Portugal.

O nível 4 atesta que os aeroportos definiram uma estratégia de gestão de carbono a longo prazo, orientada para a redução absoluta das suas emissões, alinhada com os objetivos do Acordo de Paris, e que desenvolvem em conjunto com os seus parceiros (incluindo as companhias aéreas) uma estratégia de redução das emissões através do estabelecimento de Planos de Parceria, refere a ANA em comunicado.

A Vinci Airports foi a primeira operadora aeroportuária a lançar uma estratégia ambiental internacional, em 2016, e a primeira a ter todos os seus 53 aeroportos, em 12 países, a aderir ao programa ACA, sendo que tem agora 12 aeroportos acreditados no nível 4 (nove aeroportos em Portugal e três aeroportos em Kansai, no Japão), acrescentam.