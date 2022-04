Voltamos hoje ao nosso Jornal do Algarve, não sem, em primeiro lugar, expressar a nossa saudade pelo Fernando Reis e felicitar e saudar os 65 anos de existência bem como a certeza da continuidade de um jornalismo verdadeiro e plural sempre orientado para o progresso do Algarve.



Nos tempos conturbados que atravessamos não vos vou falar de saúde e menos ainda apenas de diabetes.



Creio mais factual um evento que esperamos ver concretizado a curto prazo e que não é por demais divulgar. Refiro-me à atribuição do nome do Almirante Gago Coutinho ao aeroporto internacional de Faro. Ora, está em curso há já algum tempo todo um movimento neste sentido sendo que um abaixo-assinado que decorre em conformidade conta já com mais de mil assinaturas para além da divulgação por várias formas inclusive junto das autarquias e do próprio governo. Penso ser de inteira justiça destacar aqui o nome do nosso Amigo e insigne algarvio Almirante Martins Guerreiro como primeiro obreiro deste desígnio.



É nesta linha de pensamento que me permito solicitar ao maior número de leitores que apoiem na medida das suas possibilidades esta iniciativa bem como as instituições cívicas e culturais e, porque não, os partidos políticos levando esta justíssima pretensão à Assembleia da República.



Por último e razão primeira deste texto creio ter todo o cabimento sugerir na linha das suas melhores tradições ao JA que considere o Aeroporto Almirante Gago Coutinho como uma das suas próximas importantes causas.

Eurico Gomes

Médico/ Presidente da Direção e Diretor Clínico da A.E.D.M.A.D.A.

IPSS Área da Saúde Associação Diabéticos do Algarve – Clínica de Diabetes