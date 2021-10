AFA abre candidaturas para cursos de treinadores de futsal

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) abriu as candidaturas para os Cursos de Treinadores de Futsal (Grau I e II) até ao próximo dia 22 de novembro, anunciou em comunicado.

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) abriu as candidaturas para os Cursos de Treinadores de Futsal (Grau I e II) até ao próximo dia 22 de novembro, anunciou em comunicado.

As vagas estão abertas para o Curso de Treinador de Grau I, correspondente ao escalão UEFA C e para o Curso de Treinador de Grau II, relativo ao escalão UEFA B.

Os regulamentos e as fichas de inscrição para os cursos estão disponíveis no site da Associação de Futebol do Algarve.

Os interessados podem enviar as suas candidaturas para o e-mail: candidaturas.treinadores@afalgarve.pt.

PUB