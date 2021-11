Agência AREAL tem novo logotipo ao fim de 20 anos

Ao fim de 20 anos de existência a AREAL – Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve lança novo logotipo, informou a organização.

Nas palavras de Leopoldino Gomez, Diretor da AREAL, “o futuro é hoje”, uma vez que a conversão energética para energia verde, a política ambiental e a sustentabilidade, estão na ordem do dia.

A nova marca celebra assim os vários ambientes, água, terra, sol e vento. A forma triangular simboliza a estabilidade e o equilíbrio destas forças da natureza.

Neste sentido a AREAL deu, dá e dará o seu contributo para a sensibilização e mudança de paradigma, para o bem-estar e desenvolvimento sustentável da região.

“Durante 20 anos a gestão energética foi o foco principal da nossa atividade, agora estamos focados no desenvolvimento e implementação de projetos que contribuam para a descarbonização na região”, afirma a AREAL.

“Imagem renovada, energia redobrada” é o mote do Diretor da AREAL para resumir esta mudança, assumindo que se trata também de renovar o compromisso da Equipa da Areal com o Algarve, com os Algarvios e todos os que aqui escolheram viver ou visitar.

