Agenda – Farmácias

ALBUFEIRA > 3, 4 – Alves Sousa; 5 a 9 – Santos Pinto.

ALCOUTIM >3a9- Caimoto. ALJEZUR >3a9- Furtado. ALMANCIL >3a6- Silveira Algar-ve;7a9-Nobre Passos. CASTRO MARIM >3a9- Moderna. FARO > Da Penha e Almeida (ser-viço permanente 24 horas). LAGOA >3a5- José Maceta;6-La-goa;7a9-Vieira Santos. LAGOS > 3 – Ribeiro Lopes; 4 – Laco-brigense; 5 – Silva; 6 – Telo;7-Ne-ves; 8 – Ribeiro Lopes; 9 – Lacobri-gensa.

LOULÉ>3-Chagas;4 -Pinto;5-Ave-nida; 6 – Martins; 7 – Chagas; 8 – Pin-to; 9 – Avenida.

MONCHIQUE >3a6- Hygia; 7 a 9 – Moderna.

ODECEIXE >3a9- Odeceixense. OLHÃO >3-Da Ria; 4 – Nobre Sou-sa;5-Pacheco;6-Brito;7-Progres-so; 8 – Olhanenese;9-DaRia. PORTIMÃO > 3 – Central; 4 – Pedra Mourinha; 5 – Moderna; 6 – Carva-lho; 7 – Rosa Nunes; 8 – Amparo; 9 – Arade.

SAGRES >3a9-Sagres.

SÃO BRÁS DE ALPORTEL >3- S. Brás; 4 – Dias Neves;5a7-S. Brás; 25 – Dias Neves; 26 – S. Brás. SILVES > 3 – Cruz Portugal; 4 – Edi-te; 5 – Guerreiro; 6 – ASM João Deus, Algarve, Edite; 7 – Sousa Coe-lho; 8 – ASM João Deus; 9 – Central Armação de Pera.

TAVIRA > 3 – Central; 4 – Felix Fran-co; 5, 6 – Sousa; 7 – Montepio;8-Ma-ria Aboim; 9 – Central.

VILA DO BISPO >3a9- Vila do Bispo.

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO > 3, 4 – Pombalina;5a9-Carrilho. Serviço permanente (24h): Alcan-tarilha (Maria Sequeira), Algoz (Monteiro), Alvor (Alvor), Areias S. João (Godinho Belo), Boliquei-me (Cruz Ramos), Carvoeiro (Ne-ves Furtado), Estoi (Ossónoba), Fuzeta (Mendes Segundo), Mon-tenegro (Assunção), Praia da Luz (Praia da Luz), Vilamoura (Silva), Luz de Tavira (Maria Isabel), Mon-te Gordo (Internacional), S. Mar-cos da Serra (São Marcos), Guia (Neves Silva), Odiáxere (Moreira Barata), Estômbar (Vieira Santos), Alte (Horta Figueiredo), Sta. Cata-rina da Fonte do Bispo (Bota), Con-ceição de Faro (Leonardo), Praia da Rocha (Palma Santos), Ferra-gudo (Oliveira Martins), Ferreiras (Marques Silva), Mexilhoeira Gran-de (Ilda), Patacão (Huguette Ribei-ro), Sta. Bárbara de Nexe (Coelho), Sta. Luzia (Picoito), Sto. Estêvão (Cesário Tavares), Olhos de Água (Olhos d’Água), Pêra (Paula – San-tos), Moncarapacho (Soares), Be-nafim (Rodrigues), Pechão (Pe-chão), Aeroporto de Faro, Porti-mão (Três Bicos), Conceição de Tavira (Conceição), Vila Nova de Cacela (Cacela).

ALCOUTIM >3a9- Caimoto. ALJEZUR >3a9- Furtado. ALMANCIL >3a6- Silveira Algar-ve;7a9-Nobre Passos. CASTRO MARIM >3a9- Moderna. FARO > Da Penha e Almeida (ser-viço permanente 24 horas). LAGOA >3a5- José Maceta;6-La-goa;7a9-Vieira Santos. LAGOS > 3 – Ribeiro Lopes; 4 – Laco-brigense; 5 – Silva; 6 – Telo;7-Ne-ves; 8 – Ribeiro Lopes; 9 – Lacobri-gensa.

LOULÉ>3-Chagas;4 -Pinto;5-Ave-nida; 6 – Martins; 7 – Chagas; 8 – Pin-to; 9 – Avenida.

MONCHIQUE >3a6- Hygia; 7 a 9 – Moderna.

ODECEIXE >3a9- Odeceixense. OLHÃO >3-Da Ria; 4 – Nobre Sou-sa;5-Pacheco;6-Brito;7-Progres-so; 8 – Olhanenese;9-DaRia. PORTIMÃO > 3 – Central; 4 – Pedra Mourinha; 5 – Moderna; 6 – Carva-lho; 7 – Rosa Nunes; 8 – Amparo; 9 – Arade.

SAGRES >3a9-Sagres.

SÃO BRÁS DE ALPORTEL >3- S. Brás; 4 – Dias Neves;5a7-S. Brás; 25 – Dias Neves; 26 – S. Brás. SILVES > 3 – Cruz Portugal; 4 – Edi-te; 5 – Guerreiro; 6 – ASM João Deus, Algarve, Edite; 7 – Sousa Coe-lho; 8 – ASM João Deus; 9 – Central Armação de Pera.

TAVIRA > 3 – Central; 4 – Felix Fran-co; 5, 6 – Sousa; 7 – Montepio;8-Ma-ria Aboim; 9 – Central.

VILA DO BISPO >3a9- Vila do Bispo.

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO > 3, 4 – Pombalina;5a9-Carrilho. Serviço permanente (24h): Alcan-tarilha (Maria Sequeira), Algoz (Monteiro), Alvor (Alvor), Areias S. João (Godinho Belo), Boliquei-me (Cruz Ramos), Carvoeiro (Ne-ves Furtado), Estoi (Ossónoba), Fuzeta (Mendes Segundo), Mon-tenegro (Assunção), Praia da Luz (Praia da Luz), Vilamoura (Silva), Luz de Tavira (Maria Isabel), Mon-te Gordo (Internacional), S. Mar-cos da Serra (São Marcos), Guia (Neves Silva), Odiáxere (Moreira Barata), Estômbar (Vieira Santos), Alte (Horta Figueiredo), Sta. Cata-rina da Fonte do Bispo (Bota), Con-ceição de Faro (Leonardo), Praia da Rocha (Palma Santos), Ferra-gudo (Oliveira Martins), Ferreiras (Marques Silva), Mexilhoeira Gran-de (Ilda), Patacão (Huguette Ribei-ro), Sta. Bárbara de Nexe (Coelho), Sta. Luzia (Picoito), Sto. Estêvão (Cesário Tavares), Olhos de Água (Olhos d’Água), Pêra (Paula – San-tos), Moncarapacho (Soares), Be-nafim (Rodrigues), Pechão (Pe-chão), Aeroporto de Faro, Porti-mão (Três Bicos), Conceição de Tavira (Conceição), Vila Nova de Cacela (Cacela).