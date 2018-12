ACONTECIMENTOS

Exposição Conjunta com a Fundação Calouste Gulbenkian, Museu de Portimão

ALBUFEIRA – [ATIVIDADES CULTURAIS] – [DANÇA]

15 e 16 – “Maléfica”, 21h30 e 16h30, Teatro das Figuras, Faro.

Islâmica”, “Pintura Antiga dos séculos XVI a XIX”, “O Algarve encantado na obra de Carlos Porfírio”, 3.ª a 6.ª das 10:00 às 18:00, Fim-de-semana

Biblioteca Municipal

Histórias contadas por Pais e Avós

Se gosta de contar histórias aos mais pequenos, venha participar nesta nova iniciativa da Biblioteca. Visitas à Biblioteca Municipal

Quartas-feiras – 10h30 e 14h30

Aprende a trabalhar no computador

Sala Infanto-Juvenil – Horário: Terças-feiras e Quintas-feiras – das 14h00 às 15h00

Acção de Sensibilização do Catálogo Bibliográfico

Quartas-Feiras – 10H30 e 14H30

FARO

Biblioteca Municipal

ATIVIDADES REGULARES PARA FAMÍLIAS

A tarde chega ao fim!!!

Hora do Conto na Sala do Conto 2ª a 4ª feiras – 18:00

5ª feiras – 18:00 – pais e avós contam histórias Sábados – 16:00

“Histórias ao Colo” na Bebeteca

6ª Feiras -18:00

0 aos 4 anos acompanhadas por um adulto

Tempo para Brincar

Atividades na Ecoteca

Jogos, pinturas, colagens, desenhos e entre outras atividades!

ATIVIDADES REGULARES PARA GRUPOS 10:00 e 14:00

Todas as atividades para grupos requerem marcações prévias

As histórias e atividades serão selecionadas de acordo com a faixa etária das crianças.

Ao Sabor das Palavras (3º Ciclo e Secundário)

Descobrir o livro como fonte de conhecimento e prazer através de um atelier de escrita criativa e leitura participada.

LOULÉ

Biblioteca Municipal

Hora do Conto para Pais e Filhos 15h30 (Jardim infância e 1º Ciclo). As estórias de…

“As Estórias do Ivan”, 18h00 (Jardim infância e 1º Ciclo). Contos Encantados, 10h-11h (Jardim infância e 1º Ciclo). LAGOS

Biblioteca Municipal de Lagos Amarelo Quê?

Visitas orientadas para crianças e jovens dos 6 aos 14 anos

À Lupa na Biblioteca! Público-alvo: 2º e 3º ciclos Visitas Guiadas à Biblioteca

11h00 – 5.ª feiras – Público-alvo: jovens e público em geral

Hora do Conto: “Os Amigos de Tatu!”

Público-alvo: 1º, 2º ciclos.

Quartas-feiras às 14h15 e sextas-feiras às 10h30. Reservas para as escolas mediante inscrição prévia.

Trilhos da Leitura, Sessão de Leituras e Contos com Nélia Estevão, para crianças dos 3 aos 7 anos 15h00.

PORTIMÃO

Oficina de Teatro

“TIPO”-Teatro Infantil de Portimão E-mail: tipoteatroinfantil@gmail.com Centro de Interpretação de Alcalar

Terça – Sábado – 10h00 – 13h00 1 14h00

16h30 (última entrada às 16h15)

Quinta Pedagógica Portimão

Ateliê dos Fresquinhos, 9h30 – 13h00, Mercado Av.ª S. João de Deus, Portimão.

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Quinta Pedagógica

“Aos Sábados na Quinta”

10h30 e as 12h30

TAVIRA

Biblioteca Municipal Álvaro de Campos Hora do Conto

“Quero crescer a ler”

Terças e quintas-feiras – Público-alvo: Do pré-escolar ao 2º ciclo

Baú das Letras

Sábados, 15h30 – Público-Alvo: Pais e filhos

Visita-Guiada ao Espaço: «Ao Encontro da Biblioteca.»

Marcação prévia deverá ser efectuada Quarta-feira, 10h00 1 Sexta-feira, 14h00 Palácio da Galeria

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Biblioteca Municipal Vicente Campinas Hora do Conto – “Conta lá”

Seg. a Sex. às 10h30

Biblioteca de Praia

10h, Praia de Monte Gordo

Visitas guiadas ao Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes*

Visitas guiadas à Biblioteca Municipal Vicente Campinas* Visitas acompanhadas em Cacela Velha*

(todos os dias úteis) – Das 9h30 às 16h30

*Mediante marcação prévia

Encontros de Saberes

Atividades criativas para o público sénior, segunda a sexta-feira.

[DESPORTO]

13a 16 – 49 er FX/NACRA Grand Prix, 9h-23h, Vilamoura e Quarteira.

15 – Torneio de Natal AGRP-Ginástica, Pavilhão Portimão.

16 – Caminhada e Corrida do Pai Natal, 10h, Mercado Municipal Caliços, Albufeira.

6º Trail Urbano “Entre Muralhas”, 10h, Castro Marim.

2ª Jornada do Campeonato Regional de Inverno, 10h-13h, Pista de Atletismo, Faro.

Festival de Atividades Aquáticas “Dia da Cidade de Portimão”, 9h- 13h, Piscina Municipal, Portimão.

[EVENTOS]

14e 15 – 4ª Estátuas Vivas no Natal, Rua 25 Abril e Largo 5 Outubro, Lagos.

Até 23 – Loulé Creativo, diversos locais, Loulé.

[EXPOSIÇÕES]

Até 16 – Exposição de fotografia “Albufeira por Artur Pastor”, 9h-17h, Arquivo Histórico, Albufeira.

Até 29 – Exposição Coletiva dos Artistas do Concelho, 9h30-12h30 e 13h30-17h30, Casa dos Condes, Alcoutim.

Exposição de fotografia “Trezentos e Sessenta e Seis” de João Mariano, 10h-18h, Centro Cultural, Lagos.

Exposição “Miniaturas e Coches” de José Cortez, Centro Cultural de Lagos.

Exposição “Homenagem à cadeira portuguesa” de Nuno Ladeiro, 10h-18h, Centro Cultural Lagos.

Exposição de escultura “Sete livros sobre a natureza de uma árvore” de Volker Schnnettgen, Galeria de Arte do Convento Espírito Santo, Loulé.

Exposição “O Fim dos Tempos”, de Elsa Revez, Museu Regional, Faro. Até 30 – Exposição “Gente de Outros Tempos III”, 10h-17h30, Forte Ponta da Bandeira, Lagos.

Exposição “O Método Científico da Fotografia”, de Rodrigo Peixoto, Museu Municipal de Faro.

Até 31 – Exposição “Documentar Algarve Interior”, fotografia de Eduardo Pinto, Galeria Municipal, S. Brás.

Exposição “Efeites de Natal Reciclados”, Galeria de Arte Pintor Samora Barros, Albufeira.

Exposição de Decoração em Acrílico de Carla Barão, 9h30-13h e 14h- 17h, Casa Manuel Teixeira Gomes, Portimão.

Exposição “Olhar sem Medo de Ver”, de Elsa Ramos, Galeria Munici- pal, S. Brás Alportel.

Até 04/01 – Exposição de pintura “O Outro Lado”, de Rui Jorge Marques, Portimão.

Até 15/01 – Exposição “Da Cruz ao Crescente – O Resgate de Cativos”, Antigos Paços Concelho, Lagos.

Até 14/02 – Exposição “Derivações Concretas”, de Carlos Evangelista, Galeria de Arte Vale do Lobo, Almancil.

Até 4/03 – Exposição Conjunta com a Fundação Calouste Gulbenkian, 14h-18h(terça) e 15h-23h (qua. a sab.), Museu de Portimão.

EXPOSIÇÕES PERMANENTES

“Alcoutim, Terra de Fronteira” Exposição permanente pela vila de Alcoutim.

Exposição “Henrique, o Infante que mudou o Mundo, encerra às segun- das, na Ermida de Nossa Senhora da Guadalupe, Raposeira, Vila Bispo. Exposição de Carros, Barcos, Bicicletas e Aviões em Miniatura, Salão das Colecções, Praia da Luz, Lagos, terça a domingo.

Diariamente

Galeria de Arte de Vila Sol Art & Nature

Vila Sol – Vilamoura

Galeria de Pintura ATT Exposição Colectiva

São Lourenço – Almancil

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes – VRSA

Das 9h30 às 16h30 (de 2ª a 6ª)

[PRESÉPIOS]

Até 30 – Exposição “Presépios da Memória”, Casa Manuel Teixeira Gomes, Portimão.

Até 31 – Presépio na Aldeia, Martim Longo, Alcoutim.

Até 5/1/2019 – Exposição Presépios de Joaquim Pargana, 9h30-

-12h30 e 13h30-17h30, Galeria Municipal João Bailote, Albufeira.

Até 6/1/2019 – Presépio Gigante de Vila Real de Santo António, 10h-13h, 14h30-19h, Centro Cultural António Aleixo, VRSA.

Presépio de Sal, 10h-13h e 14h-18, Casa do Sal, Castro Marim.

Exposição de Presépios, 9h-16h, Junta de Freguesia da Altura, Castro Marim.

Presépio de Natal dos Escutas de Paderne, 10h-21h, frente à igreja, Paderne.

[FESTAS E FESTIVAIS ]

Até 24 – Aldeia de Natal, 10h-18h, Praça Pontinha, Faro.

Até 30 – Aldeia dos Sonhos, Cerca do Convento, Alcaidaria do Castelo e Praça Afonso III, Loulé.

Até 06/01/2019 – Aldeia de Natal de Vila Real de Santo António, 10h- 19h, Praça Marquês de Pombal, VRSA.

“Silves, Alegria do Natal”, Praça Al-Mutamid, Silves.

[FEIRAS E MERCADOS]

FEIRAS

15 – Mostra de Artesanato, 9h, Praça Marques de Pombal, VRSA.

16 – Mercadinho da Vila, Monte Gordo, 9h-17h.

Feiras de Velharias

15 – Albufeira, Silves.

16 – Almancil, Portimão, S. Brás.

MERCADOS

13 – Vaqueiros.

14 – Monchique.

15 – Lagos, Loulé, S. Brás, Tavira.

16 – Cacela (VRSA). 17 – Aljezur, Silves. 18 – Albufeira.

19 – Quarteira.

TEATRO

14e 15 – StandUpCom: 14 – “O Melhor do Pior”, António Raminhos;

15 – “Falta de Juizo”, Nilton, 21h30, TEMPO, Portimão.

16 – Teatro de Marionetas Dom Roberto “A Tourada” e “O Barbeiro”, 16h00, Arquivo histórico, Albufeira.

“O Sótão” – teatro infantil, 15h30, Convento de S. José, Lagoa

CINEMAS

FARO

Cinemas NOS Fórum Algarve

De 13 a 19 de dezembro

Sala 1

“Spider-Man: Into the Spider Verse” 2D VP M6

10h40 (Exc. 5fª e 6fª), 13h10,

15h40

“Spider-Man: Into the Spider Verse” 3D VP M6

18h10

“Spider-Man: Into the Spider Verse” 2D VO M12

21h00

“Aquaman” 2D M12 23h30

Sala 2

“Grinch” 2D VP M6

10h50 (Exc 5fª e 6fª.), 13h00,

15h15, 17h15

“Colette” M14

19h20, 21h45, 00h10

Sala 3

“Ralph vs Internet” 2D VP M6 10h45 (Exc. 5fª e 6fª), 13h20,

15h50, 18h40

“Parque Mayer” M14 21h10, 00h00

Sala 4

“Incríveis 2” 2D VP M6 10h40 (Só Sab e Dom) “Day Dogs” M6

12h50

“Engenhos Mortíferos”

2D M12

15h20, 18h20, 21h20, 00h05

Sala 5

“Aquaman” 2D M12 15h30, 18h30, 21h30

“Aquaman” 3D M12 12h30

“Spider-Man: Into the Spider Verse” 2D VO M12

00h25

LOULÉ

Cinemas NOS

Mar Shopping Algarve De 13 a 19 de dezembro

Sala 1

“Homem-Aranha: No Universo Aranha” (M6) (Dob.)

10h50 (Sáb. a 4ª.), 13h10,

15h40, 18h20

“Robin Hood” (M12) 21h30, 00h15

Sala 2

“Aquaman ATMOS” (M12) 15h30, 18h30, 21h40

“Pai Natal & Co” (M6) (Dob.) 13h20

Sala 3

“Ralph vs Internet” (M6) (Dob.) 10h40 (Sáb. a 4ª.), 12h50,

CINEMAS

Em exibição “Ralph vs Internet”

15h20, 17h40

“Bohemian Rapsody” (M12) 21h00

“Não Olhes” (M16) 00h00

Sala 4

“Aquaman ATMOS” (M12) 13h00, 00h10

“EngenhosMortíferosATMOS”

(M12)

15h50, 18h40, 21h20

Sala 5

“Não Olhes” (M16) 13h30, 16h00, 21h10

“Parque Mayer” (M14) 18h10

“EngenhosMortíferosATMOS”

(M12) 23h40

“Grinch” (M6) (Dob.) 11h00 (Sáb. a 4ª.)

TAVIRA

Cinemas NOS Tavira

De 13 a 19 de dezembro

Sala 1

“Aquaman” M12

14h00; 17h30; 21h00; 00h15

(Exc. 5ª)

“Asas Pelos Ares” (Dob.) M6 11h00 (Só Sáb. Dom.)

Sala 2

“Ralph Vs Internet” (Dob.) M6 11h00 (Exc. 5ª, 6ª e2ª); 13h20;

15h50; 18h15

“Parque Mayer” M14 21h05; 00h00 (Exc. 5ª)

“Grinch” 2D (Dob.) M6 10h45 (Exc. 5ª, 6ª e2ª); 12h50;

15h10; 18h10

Sala 3

“Bohemian Rhapsody” M12 21h10; 00h05 (Exc. 5ª)

Sala 4

“Pai Natal & CO” (Dob.) M6

10h30 (Exc. 5ª, 6ª e 2ª); 13h00 “Engenhos Mortíferos” M12 15h30; 18h20; 21h20; 00h10

(Exc. 5ª)

Sala 5

“Homem-Aranha: No Universo Aranha” M6

10h50 (Exc. 5ª, 6ª e2ª); 13h20;

16h00; 18h40

“Robin Hood” M12 21h30; 00h10 (Exc. 5ª)

Clube de Tavira

13 – “I Don’t Belong Here” 21h

16 – “Fingding Vivian Maier” 20h30

20 – “Novas Curtas Portuguesas” 21h

[MÚSICA]

13 – Choque Frontal ao Vivo, 21h30, TEMPO – Teatro Munici- pal, Portimão.

14 – Concerto de Natal pela Or- questra Ligeira de Lagos, 21h30, Centro Cultural Auditório Duval Pestana, Lagos.

Concertos de Natal, 21h, Sé Catedral, Silves.

15 – Concerto de Natal, 21h30, Igreja Matriz, São Brás de Alportel.

Concertos de Natal pela Ban- da da Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio, 19h, Centro Cultural Auditório Duval Pestana, Lagos.

16 – Concerto de Natal, 18h, Igreja de São Pedro, Faro.

Concerto de Natal Dell’Acqua, 17h e 19h, Convento de São José, Lagoa.

Concerto de Natal, 16h, Igreja de S. Pedro do Mar, Quarteira, Loulé.

20 – Concerto de Natal, 21h30, Auditório Municipal, Albufeira.

Casa(con)Vida – Grupo Coral de Portimão, 19h, Casa Manuel Teixeira Gomes, Portimão.

Canções Tradicionais de Na- tal da Galiza e Portugal, 17h, Igreja das Ondas, Tavira.

21 – Festival Termómetro, 21h30, Teatro das Figuras, Faro.

Concerto de Natal, 21h30, TEMPO – Teatro Municipal (Gran- de Auditório), Portimão.

Até 31 – Recital de Guitarra Por- tuguesa, Centro Interpretativo do Arco da Vila (CIAV) – Posto de Turismo de Faro, todos os dias sessões de 30 minutos (exceto sexta e sábados) 12h00, 15h e 16h30, Faro.

[FARMÁCIAS]

ALBUFEIRA > 13, 14 – Alves Sou-

sa; 15 a 19 – Santos Pinto. ALCOUTIM > 13 a 19 – Caimoto. ALJEZUR > 13 a 19 – Furtado.

ALMANCIL > 13 a 16 – Nobre Pas-

sos; 17 a 19 – Silveira Algarve.

CASTRO MARIM > 13 a 19 – Moder-

na.

FARO > Da Penha e Almeida (servi- ço permanente 24 horas).

LAGOA > 13 a 15 – Sousa Pires; 16 a 19 – Vieira Santos.

LAGOS > 13 – Neves; 14 – Ribeiro Lopes; 15 – Lacobrigense; 16 – Sil- va; 17 – Telo; 18 – Neves; 19 – Ribei- ro Lopes.

LOULÉ > 13 – Martins; 14 – Chagas; 15 – Pinto; 16 – Avenida;17 -Martins;

18 – Chagas; 19 – Pinto.

MONCHIQUE > 13 a 16 – Moderna;

17 a 19 – Hygia.

ODECEIXE > 13 a 19 – Odeceixense. OLHÃO>13 – Da Ria; 14-NobreSou- sa;15 -Pacheco; 16 -Brito; 17 – Pro- gresso; 18-Olhanenese; 19-DaRia. PORTIMÃO>13 -Carvalho; 14 – Ro-

sa Nunes; 15 – Amparo; 16 – Arade; 17-Rio;18-Central;19-PedraMou- rinha.

QUARTEIRA > 13, 14 – Miguel Cal-

çada; 15 a 19 – Algarve.

SAGRES > 13 a 19 – Sagres.

SÃO BRÁS DE ALPORTEL>13 – Dias

Neves; 14 – S. Brás; 15 a 17 – Dias Neves; 18 – S. Brás; 19 – Dias Ne- ves.

SILVES>13-SousaCoelho;14-ASM João Deus; 15 – Central Armação de Pera; 16 – Algarve, ASM João Deus, Edite; 17 – Algarve; 18 – Cruz Portu- gal; 19 – Edite.

TAVIRA > 13 – Felix Franco; 14 – Sou- sa; 15, 16 – Montepio; 17 – Maria Aboim; 18 – Central; 19 – Felix Fran- co.

VILA DO BISPO > 13 a 192 – Vila do

Bispo.

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO >

13, 14 – Pombalina; 15 a 19 – Carrilho.

Serviço permanente (24h):

Alcantarilha (Maria Sequeira), Algoz (Monteiro), Alvor (Alvor), Areias

S. João (Godinho Belo), Boliqueime (Cruz Ramos), Carvoeiro (Neves Furtado), Estoi (Ossónoba), Fuzeta (Mendes Segundo), Montenegro (Assunção), Praia da Luz (Praia da Luz), Vilamoura (Silva), Luz de Tavira (Maria Isabel), Monte Gordo (Internacional), S. Marcos da Serra (São Marcos), Guia (Neves Silva), Odiáxere (Moreira Barata), Estômbar (Vieira Santos), Alte (Horta Figueiredo), Sta. Catarina da Fonte do Bispo (Bota), Conceição de Faro (Leonardo), Praia da Rocha (Palma Santos), Ferragudo (Oliveira Martins), Ferreiras (Marques Silva), Mexilhoeira Grande (Ilda), Patacão (Huguette Ribeiro), Sta. Bárbara de Nexe (Coelho), Sta. Luzia (Picoito), Sto. Estêvão(Cesário Tavares), Olhos de Água (Olhos d’Á-gua), Pêra (Paula – San- tos), Moncarapacho (Soares), Benafim(Rodrigues), Pechão (Pe- chão), Aeroporto de Faro, Portimão (Três Bicos), Conceição de Tavira (Conceição), Vila Nova de Cacela (Cacela).