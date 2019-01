Agenda – Cinemas

FARO

Cinemas NOS

Fórum Algarve

De 24 a 23 de janeiro

Sala 1

“Green Book – Um Guia para

a Vida” CB

12h40,15h30,18h15,21h05,

23h50

Sala 2

“Família Instantânea” M12

13h10,16h00,18h45,21h35,

00h15

“Luis and His Friends – Uma

Aventura do Outro Mundo”

M6

10h50 (Só Sáb. e Dom.)

Sala 3

“Astérix – O Segredo da Po-

ção Mágica” VP M6

11h00(SóSáb.eDom.),13h20,

15h20,17h30(Exc.Qua.),19h30

(Exc. Qua.)

“Uma Luta Desigual” M12

21h45(Exc. Qua.),22h15(Só.

Qua.), 00h20 (Exc. Qua.)

“La Traviata 18/19” M12

18h45 (Só Qua.)

Sala 4

“Maria,RainhadosEscoceses”

M14

13h00,15h50,18h35,21h15,

23h55

Sala 5

“Glass” M14

12h50,15h40,18h25,21h25,

00h10

LOULÉ

Cinemas NOS

Mar Shopping Algarve

De 24 a 30 de janeiro

Sala 1

“RalphVs.Internet”(M6)(Dob.)

11h00 (Sáb. e Dom.)

“Escape Room” (M14)

13h30,16h00,18h50,21h50,

00h10

Sala 2

“Glass” (M14)

13h00,15h50,18h40,21h40

[CINEMAS] Sala 3

“Tiro e Queda” (M12)

18h20, 21h10

“Snow: A Pedra dos Desejos”

(M6)(Dob.)

11h10 (Sáb. e Dom.),13h20,

15h40, 18h20

“Glass” (M14)

23h30

Sala 4

“Serenidade” (M12)

13h10,15h30,18h30,21h30,

23h50

Sala 5

“Asterix” (M6)(Dob.)

10h50 (Sáb. e Dom.),12h50,

15h20, 17h20, 19h20

Sala 5

“Creed 2” (M12)

21h20, 00h00

TAVIRA

Cinemas NOS Tavira

De 24 a 30 de janeiro

Sala 1

“Glass” M14

12h40; 15h25; 18h10 (Exc.

4ª); 21h10; 23h55 (só Sex. e

Sáb.)

“La Traviata – ROH 18/19”

CB

18h45 (só terça-feira)

Sala 2

“A Pequena Sereia” M6

10h40 (só Sáb. e Dom.)

“Serenidade” M14

13h20;15h45;18h30;21h40;

00h15 (só Sex. e Sáb.)

Sala 3

“Família Instantânea” M12

12h50;15h35;18h20;21h20;

00h05 (só Sex. e Sáb.)

Sala 4

“Snow Queen III – A Pedra

dos Desejos” VP M6

10h50(sóSáb.eDom.);13h00;

15h15; 17h20; 19h25

“Bohemian Rhapsody” M12

21h30 (Exc. 4ª)

“Tiro e Queda” M12

00h20 (só Sex. e Sáb.)

Sala 5

“Astérix:OSegredodaPoção

Mágica” VP M6

11h00(sóSáb.eDom.);13h10;

15h55; 18h00

“Tiro e Queda” M12

21h00

“Bohemian Rhapsody” M12

23h35 (só Sex. e Sáb.)

Clube de Tavira

24 – “Happy Hour” Parte 2

M/12 – 21h

30 – “A Febre