Agendadas concentrações do STI em Faro durante a greve de dezembro

A greve do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) vai acontecer entre os dias 1 a 5 de Dezembro, segundo a entidade, a qual pretende demonstrar o profundo descontentamento dos trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira. Faro terá duas concentrações de trabalhadores.

A Distrital de Faro do STI irá fazer duas concentrações de trabalhadores no Distrito de Faro: uma no dia 2 de dezembro, quinta-feira, junto à Direção de Finanças de Faro, com início às 15:00, e outra no 5 de dezembro, domingo, com início às 11:00, no Aeroporto de Faro, junto às duas portas da saída de passageiros, entre o café e a praça de táxis.

O STI é um sindicato que “privilegia o diálogo e o processo participativo de apresentação de propostas concretas para a resolução dos problemas que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) enfrenta, ao nível dos recursos humanos, e, também, ao nível organizacional”.

No comunicado enviado pelo STI, pode ler-se que “cada vez mais, a sociedade em geral se esquece que sem impostos não há Estado. E sem Estado não há SNS, Segurança, Ensino Público, Estradas Públicas e todos os demais bens e serviços que são do Povo. São de todos nós. Sem impostos, haveria sempre um dono, ou vários donos disto tudo. E mais grave ainda é que os nossos políticos, que lideram os destinos do Estado, parecem também esquecidos desta realidade”.

“Curiosamente, aqueles que sistematicamente atacam a AT e a utilidade dos impostos, são os primeiros a pedir o apoio do Estado quando algo corre mal. As funções de Autoridade do Estado, sejam Tributárias, sejam Aduaneiras, são de elevadíssima complexidade, em muitos casos conflituosas e encerram em si mesmas um ónus que não pode nunca deixar de ser considerado um dever do Estado. São funções nucleares do Estado. Sempre o foram desde que existe Portugal e sempre o foram em todas as civilizações historicamente estudadas, desde há muitos séculos a esta parte”, continua o documento.

Na nota de imprensa enviada pelo sindicado, António Frazão, presidente da Direção Distrital de Faro, diz que “após mais de dois anos de reuniões com o Governo, onde sempre estivemos de espírito aberto, construtivo e participativo, onde de boa-fé confiamos nos prazos que o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais nos foi transmitido para a resolução das questões mais urgentes que temos na mesa negocial, e onde tudo fizemos para ajudar a desbloquear os aparentes impasses entre as interpretações jurídicas da AT, da SEAAF e da SEAEP, chegou o momento de dizer basta! Basta de destruir a Autoridade Tributária e Aduaneira!”.

