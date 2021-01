Agrupamento de escolas de Ferreiras faz recolha solidária

O Agrupamento de Escolas de Ferreiras, no concelho de Albufeira, promoveu junto da comunidade escolar uma recolha de alimentos durante a última semana de aulas do primeiro período do presente ano letivo, anunciou a direção.

Os alimentos recolhidos nas escolas de Paderne, Ferreiras, Fontaínhas, Diamantina Negrão e Olhos de Água vão fazer parte de cabazes que serão posteriormente entregues a associações de solidariedade locais e a famílias carenciadas.

Esta ação foi promovida pelas associações de pais, professores, funcionários e alunos.

“Numa altura de grande sofrimento para muitas famílias, que necessitam da ajuda de todos, foi com alegria que verificamos que a semente da solidariedade continua a crescer no agrupamento, deixando a sua marca nos homens e mulheres de amanhã”, refere a direção em comunicado.

