Água da maré transborda e invade zonas ribeirinhas

A água do mar voltou a transbordar no passado sábado em várias zonas ribeirinhas da região, conhecidas por serem tradicionalmente zonas vulneráveis a este tipo de fenómenos. Em Portimão, Ferragudo (Lagoa), Tavira e Santa Luzia, a água voltou a invadir as ruas, mas desta vez não provocou estragos.

Foto: Luís Rosa

Contactado pelo JORNAL do ALGARVE, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro adiantou que não foram registadas quaisquer chamadas de emergência devido a este fenómeno, que já é considerado normal pelas autoridades, por estar associado às marés (atração gravitacional entre a lua e a terra) e à subida do nível do mar.

Foto: Ana Vieira

Os moradores das zonas ribeirinhas afetadas também já estão habituados às inundações nesta altura do ano. A água invade rapidamente as ruas e cerca as viaturas estacionadas, causando transtornos para quem é apanhado desprevenido.

A maré cheia também afetou as praias, já que, com a subida do nível do mar, sobrou pouco areal para os veraneantes estenderem as toalhas e os corpos ao sol.