Água de Lagos tem “qualidade exemplar” para consumo humano

A Câmara Municipal de Lagos foi, novamente, uma das entidades contempladas com os “Prémios dos Serviços de Água e Resíduos”, recebendo o Selo de “Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano”, uma distinção referente aos anos 2020 e 2021.

Os prémios e selos dos Serviços de Águas e Resíduos (na vertente água) são atribuídos pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), numa iniciativa conjunta com o jornal “Água & Ambiente” e outras entidades representativas do setor da água, e visam distinguir as entidades gestoras que se destacaram pelo seu bom desempenho.

A cerimónia de entrega dos prémios e selos decorreu no âmbito da 16.ª Expo Conferência da Água, realizada esta segunda-feira, dia 15 de novembro, em Lisboa.

PUB