Água mais barata em Albufeira

Já estão em vigor os novos tarifários no âmbito do abastecimento de água para o ano de 2019 em Albufeira. As recentes alterações, que irão permitir às famílias e às empresas do concelho poupar na fatura da água, consistem na redução de preços nas tarifas fixas para utilizadores domésticos e não-domésticos, integrados no 1º e 2º nível de consumo.

“As alterações efetuadas em 2019 traduzem-se exclusivamente na redução do tarifário da água. O novo tarifário irá beneficiar, essencialmente, os utilizadores domésticos, que são a maior parte dos consumidores”, acentua a autarquia, explicando que “a grande descida irá repercutir-se ao nível do 1º nível (até 25mm inclusive)”, ou seja, consumidores que anteriormente estavam sujeitos a uma tarifa fixa de 2,50 euros e que passarão, a partir de agora, a pagar 1,10 euros.

O mesmo acontece com a tarifa fixa a aplicar aos consumidores domésticos no 2º nível (> 25mm), que passam de 19,80 euros para 18 euros…

