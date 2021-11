Água Monchique lança primeiro dispensador inteligente na Web Summit

A Web Summit 2021 foi o palco para a estreia global deste equipamento 100% português, desenvolvido em parceria com a startup tecnológica portuguesa Quantum Leap e apresentado esta semana ao mercado.

O Nommo Smart Water Pump, desenvolvido pela Sociedade da Água de Monchique, em parceria com a startup tecnológica Quantum Leap (QL), é um dispensador de água inteligente de alta qualidade, direcionado para o grande público, “totalmente revolucionário, munido de inteligência artificial, e que permite um novo nível de conveniência através da criação de um novo ecossistema de encomendas e de entregas”, segundo a empresa.

Além de ser um dispensador de água automático, elétrico, com controlo total do fluxo, o Nommo Smart Water Pump pode também apreender os hábitos de consumo e encomendar automaticamente mais garrafões antes do consumidor ficar sem stock. O equipamento permite ainda fazer a encomenda de forma manual, com um simples clique diretamente no dispositivo e receber a água comodamente em sua casa.

A segurança é outra das grandes inovações apresentadas pelo Nommo Smart Water Pump, que tem vários sensores incorporados que analisam em tempo real a qualidade da água, permitindo aferir determinados parâmetros da mesma.

Para a Sociedade da Água de Monchique, este é “um produto e uma marca únicos em Portugal e no Mundo. Queremos aportar valor ao mercado das águas, quer pela qualidade e unicidade dos nossos produtos, mas também pela inovação que desejamos aportar a um setor que é olhado frequentemente como muito comoditizado. Os consumidores são cada vez mais exigentes com as marcas. Estas têm de ser capazes de abrir caminho, de serem arrojadas e de muitas vezes saírem da sua zona de conforto e ir de encontro ao que são os desejos e as necessidades dos consumidores. Acreditamos que o Nommo Smart Water Pump abrirá um leque de oportunidades de crescimento e de inovação. Dentro em breve, os nossos Monchique Lovers terão a sua Monchique à distância de um clique”, refere Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade da Água de Monchique.

A QL é a parceira tecnológica da Sociedade da Água de Monchique para apoiar o desenvolvimento do novo produto. Ricardo Lopes, diretor executivo da QL, realça o entusiasmo “ao anunciarmos que estamos a trazer para o mercado um dispensador de água inteligente e autonomamente conectado à internet, com ecrã a cores, design proprietário, mas de alta qualidade, que traz pela primeira vez um conjunto de características nunca antes vistas na sua categoria, a preço muito competitivo”, acrescentou.

O Nommo Smart Water Pump está em fase de pré-produção e chega ao mercado nacional no primeiro semestre de 2022.

Características do Nommo Smart Water Pump

– Primeiro dispensador do mundo de água engarrafada, inteligente e conectado à internet;

– Primeiro dispensador do mundo com integração nativa de serviço de entrega de garrafões ao domicílio automaticamente ou com um clique;

– Primeiro dispensador do mundo com monitorização em tempo real via APP myMonchique dos consumos e hidratação;

– Análise integrada e em tempo real da qualidade da água, tais como sais dissolvidos, iões de matéria orgânica e metais pesados;

– Sem uso de qualquer reservatório intermédio e por isso sem possibilidade de contaminação secundária;

– Construído a partir de materiais premium e 100% food-grade;

– Utilização fácil e rápida, com possibilidade de diversos modos de dispensa manual ou automática;

– Fácil e rápido de instalar;

– Bateria recarregável via USB-C com proteção de sobrecarga e com autonomia para dispensar até 120L litros numa única carga;

– Acessório opcional de base estabilizadora para garrafões de tara 5L e com extensão de bateria integrada via powerbank.

