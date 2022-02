Água Monchique vai estar presente numa das maiores feiras do mundo

A empresa Água de Monchique vai marcar presença na 27.ª edição da Gulfood, que decorre entre 13 e 17 de fevereiro, no Dubai.

No âmbito da sua política de internacionalização e de reforço da presença em mercados considerados estratégicos para o crescimento da marca, a Água Monchique vai participar em mais uma edição da Gulfood, uma das mais importantes feiras a nível mundial no segmento Alimentar & Bebidas.

A Gulfood, pela sua dimensão global, representa para a Água de Monchique “uma montra privilegiada para continuarmos a dar a conhecer ao mundo a gama Monchique e as inovações que fomos introduzindo. A Água Monchique é extremamente valorizada quer pelo seu PH único, quer pela sua qualidade, quer pela forma sustentável e inovadora como está no mercado”, realça Henrique Prucha, diretor Comercial e de Marketing da Sociedade da Água de Monchique.



A Água Monchique pode ser visitada no Saeed Hall – Stand S – 203, no Dubai World Trade Centre, entre 13 e 17 de fevereiro.