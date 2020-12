Águas da Cruz é o novo presidente da Assembleia da AMAL

Águas da Cruz é o novo presidente da Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), após as eleições que decorreram a 16 de dezembro, em Olhão, em sessão extraordinária, anunciou o PS/Lagoa.

O novo presidente da assembleia vai ocupar o cargo que foi entregue anteriormente a Adriano Pimpão.

O Partido Socialista (PS) de Lagoa manifestou em comunicado um “enorme orgulho e satisfação” à eleição o seu “histórico militante”.

“Trata-se do justo reconhecimento do trabalho de quem tem dedicado uma vida à causa pública, com verdadeiro espírito de missão, de serviço ao Partido Socialista, aos lagoenses e à região do Algarve”, refere o partido.

O PS/Lagoa acrescenta ainda que esta eleição, “para além de merecida, é histórica, pois pela primeira vez um autarca de Lagoa é eleito para presidir a este órgão deliberativo da região”.

“É de realçar a importância política que esta eleição tem para Lagoa e para todos os lagoenses, pois é o reconhecimento, de toda uma região, do trabalho dos autarcas eleitos pelo Partido Socialista no concelho de Lagoa”, conclui o partido.

