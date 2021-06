Águas do Algarve apresenta concurso de fotografia

A Águas do Algarve lançou esta semana um concurso fotografia para celebrar o Dia Mundial da Criança e do Ambiente, comemorados a 1 e 5 de junho, respetivamente, informa a empresa.

O tema deste concurso é a família e a sua relação com a natureza, que pretende “criar imagens que resultem de gestos quotidianos de atividades sustentáveis exercidas em família, e que implicam atitudes ditas amigas do ambiente, como seja o uso eficiente da água, mostrando à criança a importância de manter as torneiras fechadas quando não as estiver a usa, e o mesmo enquanto se escova os dentes ou a lava louça”.

Esta iniciativa tem como objetivo “consciencializar as crianças e a família para que elas passem a agir de maneira mais consciente no seu dia a dia, integrar a comunidade numa ação em prol do ambiente, reconhecer a importância de um ambiente sustentável através de uma cultura diária mais sustentável”.

Quem ficar colocado em primeiro lugar, recebe mil euros em formato de cheque prenda, que poderá ser usado num estabelecimento de artigos fotográficos e será dinamizada uma campanha de comunicação com base na fotografia vencedora.

O segundo lugar recebe 750 euros em cheque prenda, enquanto o terceiro tem direito a 250.

A entrega dos prémios está agendada para o dia 1 de outubro, no âmbito da celebração do Dia da Água.

