Águas do Algarve celebra Dia Mundial do Ambiente

A Águas do Algarve assinala hoje, 5 de Junho, Dia Mundial do Ambiente, lembrando a importância da sustentabilidade do oceano e, particularmente neste contexto, o Protocolo de Cooperação com a Escola Azul, que acaba de assinar.

Trata-se de um programa educativo do Ministério do Mar, desenvolvido na Direção-Geral de Política do Mar, que tem como missão promover a Literacia do Oceano na comunidade escolar e criar gerações mais responsáveis e participativas, que contribuam para a sustentabilidade do Oceano.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, que se celebra todos os anos, em todos os países no dia 5 de junho, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Estocolmo no ano 1972.

Já nessa altura, foi importante dar alertar a população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis.

Operação Etar Faro-Olhão

Falar desta data é também relembrar o Livro intitulado “A primavera silenciosa de Rachel Carson”, por ser um marco indiscutível que marcou esse “movimento ambientalista mundial”. Este livro, best seller internacional que continua a ser reeditado, é referenciado como tendo sido a base ou mesmo o embrião de campanhas contra o uso dos pesticidas químicos, o combater aos CFCs que destroem a camada de ozono, a questão das emissões de CO2, e o aquecimento global.

Tendo em conta o acentuado crescimento dos problemas ambientais, a celebração desta data, continua a merecer destaque na agenda mundial. Se nada for feito, o consumo exagerado dos recursos e a perda constante de biodiversidade poderão alterar consideravelmente o modo como vivemos atualmente, comprometendo, inclusivamente, a nossa sobrevivência humana.

A Águas do Algarve contribui diariamente para a proteção dos recursos naturais e preservação da biodiversidade dos ecossistemas da nossa região. Exemplo disso são os vários projetos que a empresa desenvolve em parceria com várias entidades nacionais e internacionais, em toda a cadeia de valor, desde a captação, tratamento, adução e armazenamento de água até à recolha, transporte, tratamento, reutilização e descarga final do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Algarve, promovendo, neste âmbito, a realização de ações de Educação Ambiental durante todo o ano (Concursos de Fotografia, Projeto anual Agua Jovem, Congresso Internacional Desafios da Água, Ações de sensibilização das escolas, desenvolvimento de plataformas digitais de educação ambiental…entre muitos outros).

A atuação da Águas do Algarve estende-se pelos 16 municípios algarvios, 14 dos quais são banhados pelo mar. O Algarve tem uma costa magnífica, com praias a perder de vista, e a nossa dependência económica e natural é muito elevada, pelo que considera a Águas do Algarve, a sustentabilidade dos oceanos é uma situação que a preocupa, e uma causa nobre e essencial que merece a sua dedicação.

O programa em causa, distingue e orienta as escolas que trabalham em temas ligados ao mar, criando uma comunidade que aproxima escolas, setor do mar, indústria, municípios, ONG’s, universidades e outras entidades com papel ativo em Literacia do Oceano. Procura-se estimular a comunidade escolar a compreender a influência do Oceano em nós e a nossa influência no Oceano, motivando as escolas a trabalhar o Oceano de um modo estruturado, interdisciplinar e vertical, sem se restringir ao contexto de sala de aula, e com reflexo a nível social, quer a partir do envolvimento das comunidades locais, quer na participação de diferentes parceiros.

O programa Escola Azul integra ainda ações de educação marinha multidisciplinares numa rede de parceiros diversificada dirigida às Escolas Azuis. Através de uma aprendizagem transversal, inovadora e criativa, uma Escola Azul promove o desenvolvimento de espírito crítico e de iniciativa nos alunos e incentiva-os a traduzir os seus conhecimentos em mudanças de atitude efetivas na sua relação com o Oceano. In https://escolaazul.pt/escola-azul/o-que-e

“O mar faz parte de nós. É impossível indissociá-lo da nossa vida, desde o ar que respiramos aos alimentos que chegam ao nosso prato. No Algarve o mar é gerador de empregos que sustentam famílias inteiras, sendo inclusive o destino de eleição para férias de milhares de turísticas que procuram as nossas águas quentes, calmas e de belezas naturais inconfundíveis, não apenas no verão mas durante todo o ano… temos um compromisso com a sua proteção, não apenas através do desempenho da nossa atividade diária, mas ainda com uma atuação proactiva no âmbito da I+I&D,podendo destacar alguns projetos como sejam” – conclui a Águas do Algarve, em nota de imprensa.

