Águas do Algarve: Concurso de fotografia já tem vencedores

O concurso de fotografia promovido pela Águas do Algarve contou com mais de uma centena de participantes e já tem vencedores, anunciou a empresa.

Carlos André Viana, de Carcavelos, foi o grande vencedor do concurso que teve como prémio mil euros em cheque prenda, seguido de Vítor Brandão de Macedo de Cavaleiros que ganhou 750 euros.

Em terceiro lugar ficou colocado João Coutinho, de Rio de Mouro, que ganhou 250 euros com a sua fotografia.

“Recebemos trabalhos de excelência que evocam a especial relação do ser humano com a água e com a natureza em geral”, refere a empresa em comunicado.

Este concurso de fotografia tinha como tema a integração da família com o ambiente e teve como objetivo celebrar o Dia Nacional da Água e o início de um novo ciclo hidrológico, que se assinalou a 1 de outubro.

