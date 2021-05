Águas do Algarve e VRSA assinam acordo de regularização de dívida

A Águas do Algarve SA, a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e a VRSA Sociedade de Gestão Urbana EM assinaram a 25 de maio um acordo de regularização de dívida, anunciou a empresa.

A assinatura deste acordo decorreu no edifício sede da Águas do Algarve, em Faro, depois de em novembro do ano passado ter sido criado um “Memorando de Entendimento” que “traduz o entendimento de todos os envolvidos em prol do estabelecimento das regras aplicáveis à regularização dos créditos referenciados neste documento, e respeitantes aos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, no montante de 13.379.742,68 euros”, segundo o comunicado.

Neste novo acordo, assume-se a implementação de medidas para a regularização da dívida existente para com a Águas do Algarve.

Para a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, “a concretização deste acordo representa mais um passo importante no plano de recuperação económica deste último, situação que as partes envolvidas congratulam”.

PUB