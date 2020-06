Águas do Algarve ganha prémio de eficiência e produção de energia

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Águas do Algarve, SA revelou terça-feira que foi galardoada com o prémio PEPE referente ao ano de 2019, atribuído tendo em conta que o grau de cumprimento do Plano de Eficiência e de Produção de Energia (PEPE) da empresa, a 30 de junho de 2019, foi de 4,59 (num máximo de 6, isto é, quando todas as ações e medidas incluídas no PEPE ficaram concluídas), e a dinâmica de implementação no 1.º semestre de 2019 foi de 1,97, revelou a empresa.

A Águas do Algarve refere que as principais benefícios na implementação de um sistema de gestão de energia segundo o referencial da norma ISO 50001 são essencialmente 6: promoção da eficiência energética na organização; redução dos impactes ambientais, nomeadamente diminuição da emissão de gases CO2 para atmosfera; impulso para utilização de energias alternativas e renováveis; cumprimento de requisitos legais; redução de custos; reforço da imagem da Organização relativamente às preocupações decorrentes das alterações climáticas.

Este galardão é atribuído anualmente às empresas do Grupo AdP, com vista ao reconhecimento e valorização do grau de execução do Plano de Eficiência e de Produção de Energia, incentivando uma dinâmica de implementação no cumprimento das ações previstas.

No conjunto de medidas PEPE, a avaliação é positiva quer no cumprimento da meta, quer na dinâmica de implementação.

O Prémio PEPE é atribuído às empresas do Grupo AdP que no último ano cumpriram ou superaram os objetivos estabelecidos no Plano de Eficiência e de Produção de Energia no Grupo AdP.