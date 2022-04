Águas do Algarve já desafiou mil alunos a poupar água

A Águas do Algarve tem estado presente nas escolas algarvias e já esteve em contacto com cerca de um milhar de alunos nos primeiros meses deste ano, que foram desafiados a poupar água, anunciou a empresa.

“Somos conscientes de que a educação desempenha um papel vital, no combate às alterações climáticas, sendo uma ferramenta fundamental para entender como a crise climática causada pelo ser humano está a afetar o planeta”, refere a empresa em comunicado.

A empresa tem como objetivo “garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e as competências necessárias para promover um futuro com base no desenvolvimento sustentável”, com o Projeto de Educação Ambiental e Sensibilização Social intitulado “Águas sem Fronteiras”.

Este projeto arrancou no dia 21 de março com a abertura das inscrições para o torneio “Sem Fronteiras”, sendo a entrega dos trabalhos finais até 20 de maio.

Ao longo de todo o ano irão decorrer mais iniciativas como a dinamização de sessões de sensibilização ambiental dentro das escolas, que tiveram início no mês de fevereiro.

Em março, estas ações já percorreram vários municípios da região, marcando presença em escolas, eventos e exposições.

O projeto ERASMUS também já manifestou interesse neste projeto, acrescentando participantes oriundos de países como Espanha, França, Polónia, Finlândia e República Checa.

Nas escolas são apresentadas ações de sensibilização e educação ambiental à medida das exigências escolares de cada ciclo, abordando temas como o ciclo natural da água, o ciclo urbano da água, enquadramento da atuação da Águas do Algarve no ciclo hidrológico da região, economia circular, alterações climáticas, preservação do ambiente e o uso eficiente da água.