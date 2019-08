Águas do Algarve lança campanha nas praias para promover o valor da água e combater desperdício

A Águas do Algarve inicia hoje uma campanha de sensibilização à poupança de água, que prevê um conjunto de ações para chegar ao maior número de pessoas.

“Estas ações de sensibilização, inseridas na campanha “Um Pingo de Consciência”, vão percorrer os 14 municípios com praias na região do Algarve, tendo lugar entre as 11h00 e as 19h00.

“Sendo a água da torneira um bem disponível de forma tão simples, o nosso grande desafio é fazer com que o simples ato de abrir uma torneira seja valorizado e se torne na primeira escolha na mente do consumidor sempre que surja um momento de consumo de água, mas sempre com a consciência do valor da água e da importância de abandonar hábitos de desperdício”, realça Teresa Fernandes, a porta-voz da empresa.

A campanha tem como ponto de partida o sucesso e a adesão das últimas campanhas de sensibilização para o consumo da água da torneira. “Esta valorização é tão importante, numa altura em que as disponibilidades hídricas estão muito abaixo do que seria desejável. Por isso, nada melhor que o verão e as praias para consciencializar a população para o valor da água e consequentemente, fazer dela um uso consciente sem desperdícios”, sublinha a responsável da Águas do Algarve, frisando que “o nosso principal objetivo é intensificar a mudança de comportamento, junto dos principais utilizadores e da população, quer seja a residente quer a flutuante”.

PROGRAMA DA CAMPANHA: